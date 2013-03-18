На Закарпатті оголосили одразу два штормових попередження

Про це сьогодні УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

За даними Закарпатського центру з гідрометеорології, 18 березня лавинна небезпека зберігається на крутих схилах гір (більше 30 градусів) навіть при незначному додатковому навантаженні.

У ніч з 18 на 19 та протягом 19 березня по області очікується значні опади у вигляді дощу, в горах - мокрого снігу з хуртовинами, що тільки збільшить небезпеку сходження лавин.

З огляду на такі погодні умови на 19-20 березня в гірських районах Закарпатської області оголошується попередження про небезпеку сходження лавин.

Крім того, вночі та вранці 19-го березня по Закарпатській області очікується сильний дощ, мокрий сніг, в горах місцями сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. З огляду на ці погодні умови оголошене друге штормове попередження.

За даними синоптиків, у горах місцями очікуються хуртовини, снігові замети. Подекуди посилення південно-східного вітру 15-20, на високогір'ї Карпат до 25-30 м/с.

Управління ДСНС України у Закарпатській області звернулося до гостей та мешканців регіону на період оголошення лавинонебезпеки утриматися від сходжень у гори до нормалізації ситуації та дотримуватися правил безпеки.

Також рятувальники просять бути обережними при перетині перевалів на межі Львівської та Закарпатської областей.

В управлінні ДСНС у Закарпатській області наголосили, що тільки за останній тиждень з 10 по 18 січня 2013 року для забезпечення проїзду та для попередження зупинки руху транспорту на автодорогах області підрозділами теруправління ДСНС було надано допомогу в буксируванні 210 автомобілям.