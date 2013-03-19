Shell готується до нових досліджень газових родовищ в Україні

Як передає РІА «Новости», про це сказав глава компанії Shell в Україні Грехем Тайлі.

За словами Г.Тайлі, компанія отримала дозвіл бурити другу свердловину. "Ми рухаємося добре. Важливо розуміти, що зараз потрібно пробурити свердловини, провести гідророзриви, тестування, щоб подивитися, що знаходиться в нових об'єктах", - сказав Г.Тайлі.

Shell планує проводити програму розвідки ще кілька років. Першу експлуатаційну свердловину планують пробурити до кінця цього року або на початку наступного. "Це буде перша свердловина сланцевого газу в країні. Три роки потрібно, щоб зрозуміти, чи правильно йтимуть програми розвідки. Потенціал величезний. Але відповіді ми отримаємо тільки в наступні два-п'ять років", - заявив Г.Тайлі.

Англо-голландський концерн Shell в травні минулого року переміг у конкурсі на право розробки Юзівського родовища, розташованого в Харківській і Донецькій областях. У січні Україна і Shell підписали угоду про розподіл продукції на родовищі. За оцінками української геологічної служби, запаси газу на родовищі складають понад 2 трильйонів кубометрів. За оптимістичним сценарієм, на родовищі видобуватимуть 20 мільярдів кубометрів газу в рік.