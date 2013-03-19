Shell готується до нових досліджень газових родовищ в Україні

20:51, 19 березня 2013
Суспільство
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Компанія Shell отримала дозвіл досліджувати другу пошукову свердловину в Україні, першу експлуатаційну свердловину планується пробурити до кінця цього року або на початку наступного.

Shell планує проводити програму розвідки ще кілька років

Як передає РІА «Новости», про це сказав глава компанії Shell в Україні Грехем Тайлі.

За словами Г.Тайлі, компанія отримала дозвіл бурити другу свердловину. "Ми рухаємося добре. Важливо розуміти, що зараз потрібно пробурити свердловини, провести гідророзриви, тестування, щоб подивитися, що знаходиться в нових об'єктах", - сказав Г.Тайлі.

Shell планує проводити програму розвідки ще кілька років. Першу експлуатаційну свердловину планують пробурити до кінця цього року або на початку наступного. "Це буде перша свердловина сланцевого газу в країні. Три роки потрібно, щоб зрозуміти, чи правильно йтимуть програми розвідки. Потенціал величезний. Але відповіді ми отримаємо тільки в наступні два-п'ять років", - заявив Г.Тайлі.

Англо-голландський концерн Shell в травні минулого року переміг у конкурсі на право розробки Юзівського родовища, розташованого в Харківській і Донецькій областях. У січні Україна і Shell підписали угоду про розподіл продукції на родовищі. За оцінками української геологічної служби, запаси газу на родовищі складають понад 2 трильйонів кубометрів. За оптимістичним сценарієм, на родовищі видобуватимуть 20 мільярдів кубометрів газу в рік.

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