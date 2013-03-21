"Великі люди" з Києва повернуть Криму мисливські угіддя

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів АРК.

Домовленість досягнуто на зустрічі голови Радміну Анатолія Могильова з директором «Кедра» Миколою Гордейчуком. Питання відмови «мисливців і риболовів» від землі розгляне Верховна Рада Криму.

«Надійшли численні звернення громадян. У зв'язку з цим ми провели низку робочих зустрічей з керівництвом організації «Кедр», в результаті чого досягнуто домовленість про добровільну відмову від права користування угіддями», - відзначив А.Могильов.

«У зв'язку з віддаленим перебуванням керівництва, ухвалено рішення, що більш доцільним і ефективним буде керування мисливськими угіддями з Криму», - сказав М.Гордейчук.

Алуштинське лісове господарство направило клопотання до Держагентства лісових ресурсів про розгляд питання закріплення за ним мисливських угідь.

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Як повідомляв УНІАН, парламент Криму у грудні 2011 року виділив «Кедру» понад 8,8 тисячі га мисливських угідь на території Партенітської селищної ради, Маломаякської і Ізобільненської сільрад (Алушта) у тимчасове довгострокове користування на 25 років.

За даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, «Кедр» зареєстровано у 2008 році в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, його заснували три фізособи: Володимир Демішкан, Сергій Тулуб і Юрій Бойко.