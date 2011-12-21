Товариству мисливців із Межигір’я відпанахали 9 тисяч га кримської землі

Верховна Рада Криму сьогодні на пленарному засіданні виділила організації «Товариство мисливців і рибалок «Кедр» більш як 8,8 тис. гектарів мисливських угідь в районі так званої Великої Алушти в користування строком на 25 років.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали 69 із 83 депутатів, які брали участь в голосуванні (всього в парламенті Криму - 100 депутатів).

Питання кілька разів не набирало потрібної кількості голосів. Депутати підтримали рішення про виділення землі лише після засідання фракції Партії регіонів, скликаного кримським спікером-«регіионалом».

Депутат Олександра КУЖЕЛЬ пообіцяла звернутися в прокуратуру.

Голова Рескомітету з лісового і мисливського господарства Ігор КАЦАЙ запевняє, що земля передається мисливцям і рибалкам законно.

Тим часом за інформацією «Української правди» (стаття 2009 року «Янукович приютив у "Межигір’ї"... мисливський клуб депутатів-регіоналів»), організація «Товариство мисливців і рибалок «Кедр» зареєстрована в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області в листопаді 2008 року, а її засновниками є три фізособи: Юрій БОЙКО, Володимир ДЕМІШКАН і Сергій ТУЛУБ.

Видання відзначає, що «Кедр» зареєстрований за однією поштовою адресою з «Межигір’ям”.