Поляки й українці розкажуть одні одним, як видобувати сланцевий газ

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, захід відбудеться під егідою Українсько-Польської господарчої палати та за підтримки Міністерства закордонних справ та Міністерства економіки Польщі.

На конференції за участю відповідних експертів, фахівців, практиків, представників державних органів та органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших зацікавлених осіб планується обговорити ряд актуальних питань у контексті розвитку паливно-енергетичного комплексу двох країн.

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Захід відбудеться у рамках Українсько-Польського клубу, який було започатковано 6 березня 2013 року у рамках “Українського дня” на Варшавській фондовій біржі.