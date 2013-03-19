Азаров назвав КПУ, «Свободу» та «Батьківщину» агентами Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі із заступником Державного секретаря США Венді Шерман.

«Ви зустрічатиметеся з опозицією. Ви зможете поставити просте запитання: «Як вчасно об'єдналися проти уряду України в питанні розробки сланцевого газу антисемітська організація «Свобода», Комуністична партія України і «Батьківщина» - «Фронт Змін» пана Яценюка. Все ці три організації організовують протести громадян у Донецькому регіоні, в Харкові», - сказав М.Азаров.

На думку прем'єр-міністра, ці політичні організації повинні пояснити, кого вони в цьому випадку захищають і чиї інтереси відстоюють.

«З одного боку, язиком мелють проти Росії, а з іншого боку, є, по суті, агентами Росії», - переконаний М.Азаров.

Він зазначив, що в США сланцевий газ успішно видобувається.

Прем'єр-міністр повідомив, що завтра до Донецька відправляється міністр палива та енергетики Едуард Ставицький, який розповідатиме населенню цього регіону про особливості видобутку сланцевого газу й можливості, які він відкриває.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП на Юзівській (Донецька і Харківська області) та Олеській (Львівська область та Івано-Франківська області) площах із запасами сланцевого газу. В травні 2012 р. переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Останнім часом у Харкові та декількох районах області, а також у Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу на сході України.