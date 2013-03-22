У нардепа вимагали $100 тисяч, погрожуючи розстрілом

Про це повідомляєZIK.

До міліції надійшла заява від помічника народного депутата про те, що від його керівника вимагають 100 тисяч доларів. У разі ж відмови погрожують розстріляти нардепа.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

При передачі грошей правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився мешканець Волині.

Міліція не називає прізвищ фігурантів цієї справи, однак із власних джерел у міліції IA ZIK стало відомо, що вбивством погрожували нардепу Степану Івахіву, який переміг в одному з мажоритарних округів на Волині.

Як відомо, за версією журналу Forbes Україна, Степан Івахів входить у сотню найзаможніших українців.