Азаров просить українців допомогти впоратися з прибиранням снігу

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, поінформували в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

«В Україні екстремальні снігопади і сильний вітер. У Києві другу добу не припиняється хуртовина. Буквально за кілька годин випало більше місячної норми опадів. Ні я, ні всі відповідальні керівники, які займаються організацією протидії стихії, не пригадаємо такого, - написав М.Азаров. - Тому зараз потрібно всім усвідомити надзвичайну складність ситуації і з розумінням поставитися до того, що протистояння стихії вимагає особливих зусиль і часу».

За словами глави уряду, оперативні штаби з надзвичайних ситуацій працюють цілодобово. Вони постійно доповідають ситуацію і звітують про організацію робіт Президенту і прем`єр-міністру. Всі керівники уряду беруть участь в організації роботи.

На розчищення доріг, надання допомоги людям, які потрапили у складне становище, виведена абсолютно вся наявна техніка і сили Держслужби з надзвичайних ситуацій, комунальних служб, Міністерства оборони, підприємств - по регламентам дій цивільної оборони.

«Тільки що я віддав розпорядження організувати додаткові дії з вивезення снігу з населених пунктів. Бо якщо на автотрасах досить розчищати дорожнє полотно, скидаючи сніг на узбіччя, то в містах скинутий на край дороги сніг вже став критичною проблемою», - зазначив М.Азаров .

При цьому він акцентував на тому, наскільки це важка і масштабна робота. Адже практично всі крайні смуги і тротуари заставлені автомобілями. Багато машин з вчорашнього дня застрягли і залишені власниками. Все це вкрай ускладнює проведення робіт. І все ж вони повинні виконуватися, сніг повинен вивозитися - інакше триваюча стихія остаточно паралізує місто.

«Я хочу звернутися до всіх автомобілістів з величезним проханням. Допоможіть дорожнім службам і рятувальникам. Проявіть свідомість і солідарність. По-перше, потрібно просто відмовитися від поїздок на особистих автомобілях. Адже ви не знаєте, в яку ситуацію можете потрапити. По-друге, як тільки можна, де тільки можна, максимально звільнити проїжджу частину, проїзди та під`їзди до будинків від припаркованих автомобілів, - написав глава уряду. - Інакше снігоприбиральна техніка просто не зможе працювати настільки ефективно, як могла б. Найголовніше - щоб на виклики могли дістатися машини швидкої допомоги і потім доставити пацієнтів в лікарні. Розчищенню доріг та під`їздів до медичних установ я доручив приділити першочергову увагу. А якщо десь відповідні служби не встигають, потрібно звертатися за допомогою до людей, організовувати добровольців, тому що страшніше того, що комусь неможливо надати медичну допомогу, нічого немає».

Крім того, прем`єр-міністр доручив підготувати сили і засоби для підвозу хліба, води, деяких інших продуктів першої необхідності, медикаментів на випадок, якщо стихія затягнеться і якісь населені пункти або райони залишаться відрізаними від постачання.

«Ще раз переконливо прошу всіх усвідомити складність ситуації і мобілізуватися», - звернувся М.Азаров. Він запропонував усім повідомляти його на сторінці у Фейсбуці «про ситуації, в яких людям зараз потрібна допомога, про те, де наші служби недопрацьовують, і, звичайно, пропонувати рішення», запевнивши, що на всі повідомлення буде негайна реакція.

«Спасибі всім за розуміння і заздалегідь - за солідарність і взаємодопомогу!» - подякував М.Азаров.