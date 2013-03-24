Укравтодор звітує, що розчистив дороги державного значення

Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій України, разом з тим, залишається ускладненим проїзд до 566 населених пунктів у п`яти областях, а саме: Хмельницька – 192 н.п., Тернопільська – 171 н.п., Вінницька – 84 н.п., Львівська – 36 н.п., Волинська – 35 н.п, Івано-Франківська – 24 н.п., Рівненська – 12 н.п. та Чернівецька 12 н.п.

Протягом доби відновлено транспортне сполучення з 495 населеними пунктами.

На тему: Азаров просить українців допомогти впоратися з прибиранням снігу

Проїзд по Вишківському, Яблунецькому, Латірському та Абранському гірських перевалах Закарпатської області та Ужоцькому і Орявському перевалах Львівської області здійснюється у звичайному режимі.

Через складні погодні умови залишається обмеження руху на двох ділянках автодоріг в Івано-Франківській області: Татарів-Кам’янець-Подільський та Снятин-Тязів.

До заходів із забезпечення сталого функціонування об`єктів життєдіяльності населення, соціально-побутової сфери та транспортного сполучення на автошляхах державного і регіонального значення та в м. Києві протягом минулої доби залучалося 12 тис. 807 осіб та 3 тис. 579 од. техніки, з них: від ДСНС – 1 тис. 133 особи та 228 од. техніки; Міноборони 2 тис. 287 осіб та 74 од. техніки; МВС – 1 тис. 733 особи та 691 од. техніки, комунальних підприємств – 1 тис. 935 осіб та 564 од. техніки, Укравтодору – 3 тис. 269 осіб та 2 тис. 13 од. техніки, від Укрзалізниці 5 тис. осіб та 44 од. снігоприбиральної техніки (з них 24 снігоприбиральних поїзди).