В Укргідрометцентрі заспокоюють: сніг швидко не розтане

Потепління в Україні очікується з 30 березня.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Інтер" директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, - інформує Українська правда.

Він зазначив, що сніг, який випав останніми днями "швидко не розтане".

"На потепління ми розраховуємо, починаючи з 30 березня. І вже в першій п’ятиденці квітня температура почне більш-менш суттєво підвищуватися. Але ми не чекаємо стрімкого зростання температури. Все-таки це буде повільний процес. Крім того, він ще буде стримуватися наявністю снігового покрову", - сказав Кульбіда.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно таких снігопадів у Києві не було більше століття, як він заявляв раніше, директор Укргідрометцентру сказав: "Загалом це так, якщо оцінювати кількість опадів, яка випала за надзвичайно короткий період часу. Наприклад, протягом 12 годин в ніч на 22 березня в Києві випало 41 мм опадів, що реально практично дорівнює місячній нормі опадів".