У Києві за добу випало 40 мільйонів тонн снігу

За даними гідрометеорологів, тільки за добу на столицю України випало більше 40 мільйонів тонн снігу - півтораметровий шар, і за прогнозами, снігопад триватиме ще мінімум добу.

Підрозділи Київської міської державної адміністрації та комунальні служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.

Як повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, постійно задіяно 755 одиниць комунальної снігоприбиральної техніки, 21 машина будівельних підприємств Києва. Великогабаритний транспорт прибирають з доріг 15 БТРів. Другу добу поспіль Київ очищають від снігу 7 тисяч працівників комунальних служб і близько 2 тисяч військовослужбовців.

«У першу чергу поставлено завдання розчистити підходи до метро, ​​прибудинкові території та магістралі. Всі основні транспортні артерії міста вже очищені в тих місцях, де могла проїхати снігоприбиральна техніка. Зараз ведуться роботи на інших вулицях міста. Однак щоб звільнити їх від снігу повністю, знадобиться час. Адже у нас 1613 кілометрів доріг. Їх протяжність майже на 300 км більше, ніж найкоротша дорога від Києва до Берліна », - зазначив Олександр Попов.

За словами голови КМДА, столична влада тримає на контролі роботу з ліквідації наслідків негоди. Працюють міський та районні штаби з надзвичайних ситуацій. Місто патрулюють соціальні служби. У разі виникнення проблем міська влада рекомендують дзвонити в міській Контактний центр за телефоном 15-51 або залишати повідомлення на сайті 1551.gov.ua.

«Я глибоко вдячний нашим двірникам і працівникам дорожніх служб. Вдячний усім, хто без сну і відпочинку наводить порядок в наших дворах і на дорогах, щоб відновити нормальну життєдіяльність міста », - сказав Олександр Попов у своєму зверненні.