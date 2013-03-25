СБУ викрила 8 іноземних розвідників

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ з нагоди 21-ї річниці з дня створення спецслужби.

"Завдяки скоординованій роботі усіх підрозділів СБУ минулого року було забезпечено антитерористичний захист під час Євро-2012, розкрито низку терактів, вчинених у Дніпропетровську, досягнуто позитивних результатів з протидії розвідувальним посяганням іноземних спецслужб, у захисті інформаційної безпеки, економічних інтересів держави, а також у боротьбі з корупцією й організованою злочинністю", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зауважили, що впродовж минулого року в Україні було припинено діяльність 8 іноземних розвідників і більше 20 агентів іноземних спецслужб, які протиправним шляхом намагались отримати дані щодо перспективних розробок і технологій, що застосовуються передусім у оборонно-промисловому комплексі, у космічній галузі, авіабудуванні.

Від 5 до 8 років позбавлення волі отримали за рішенням суду троє громадян держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які намагалися у незаконний спосіб отримати секретну документацію.

Попереджено й припинено 69 фактів порушень законодавства у сфері державного експортного контролю, пов’язаних з незаконними міжнародними передачами товарів і технологій військового призначення та подвійного використання за кордон.

У сфері інформаційної безпеки забезпечено ефективну протидію кібернетичним загрозам, не допущено проявів протиправних дій та компрометації державних електронних ресурсів, чим попереджено дискредитування іміджу України перед світовим співтовариством.

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Спецпідрозділами СБУ складено 757 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення, за результатами розгляду яких судами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів притягнуто 505 осіб.

Зросла ефективність протидії злочинам у сфері службової діяльності - на підставі матеріалів спеціальних підрозділів СБУ торік викрито 790 злочинів цієї категорії.

Зусилля спецпідрозділів по лінії боротьби з міжнародним наркобізнесом зосереджувалися на проведенні масштабних операцій з виявлення і знешкодження злочинних угруповань, які, використовуючи розгалужені мережі, організовують постачання та розповсюдження наркотиків, а також налагоджують їх незаконне виробництво в лабораторних умовах. Зокрема, за матеріалами СБУ викрито 402 злочини, пов’язані з незаконними операціями з наркотиками, у 96 випадках задокументовано факти контрабанди наркотиків.

З незаконного обігу вилучено 2574,6 кг наркотиків, з них понад 9,3 кг героїну, 43,6 кг кокаїну та майже 2,2 кг синтетичних наркотиків, а також 20,1 кг психотропних речовин, понад 24,2 тонни прекурсорів та 1 тонну анаболічних стероїдів. Ліквідовано 8 нарколабораторій.

Викрито і припинено функціонування 42 організованих злочинних груп та організацій, стосовно членів яких порушено 53 кримінальні справи (розпочато кримінальних проваджень), з них 8 – за ст. 255 Кримінального кодексу України та 26 – з кваліфікацією ч. 3 ст. 28 ККУ.

Викрито діяльність 12 організованих злочинних груп з корупційними зв’язками з числа посадовців органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з них 6 ОЗГ, до яких входили працівники державних органів, причетні до хабарництва.

"Європейський вибір України та зміни у вітчизняному законодавстві, зокрема, набуття чинності Кримінальним процесуальним кодексом України зумовлюють потребу в реформуванні СБУ в рамках нової Стратегії національної безпеки України перш за все у напрямі посилення контррозвідувальної та інформаційно-аналітичної складової в діяльності української спецслужби", - зазначається у повідомленні.

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Працівників СБУ із професійним святом привітав прем'єр-міністр України Микола Азаров. "Зміцнення законності, забезпечення суверенітету нашої держави і національної безпеки беззаперечно залежать від вашої наполегливої праці. Уряд високо цінує вашу відданість справі, особистий внесок кожного співробітника Служби у забезпечення виконання покладених завдань. Переконаний, що ваші повсякденні зусилля та активна життєва позиція і надалі будуть запорукою примноження добрих традицій національних спецслужб та взірцем служіння українському народові. Бажаю вам витримки у складних ситуаціях, мудрих рішень та нових досягнень у вашій професійній діяльності!", - цитує М.Азарова прес-служба уряду.