Польську візу можна буде отримати у Донецьку

Як повідомив на прес-конференції сьогодні генеральний консул Польщі в Україні Рафал Вольський, восьмий консульський відділ буде відкрито у Донецьку.

Він нагадав, що на сьогодні консульські відділення Польщі функціонують у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Вінниці, Севастополі і Львові.

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Р.Вольський також відзначив, що Польща скоротила кількість відмов українцям у наданні віз. Так, у 2009 році кількість відмов становила 2,7%, в 2012 році 1,7%.

Крім того, Р.Вольський повідомив, що у 2013 році відзначається тенденція до зниження кількості поїздок українців до Польщі у службових цілях, а також зменшення кількості поїздок організованих туристів до Польщі. Водночас спостерігається зростання індивідуального туризму.

Р.Вольський також повідомив, що 22 березня Польща зареєструвала громадську організацію «Польсько-українська туристична палата», яка сприятиме розвитку організованого туризму між Україною і Польщею.