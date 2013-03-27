Україна - четверта в світі за кількістю ІТ-фахівців
Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів.
Більше IT-шників тільки у США, Індії та Росії.
Про це йдеться у щорічному звіті Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) з посиланням на дослідження Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012, передають «Коментарі».
При цьому 40% IT-фахівців працюють у Києві, 19% - у Харкові, 16% - у Львові, 7% - у Дніпропетровську і 4%- в Одесі.
Щороку українські ВНЗ з відповідних спеціальностей випускають близько 16 тисяч ІТ-шників.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений, що в результаті заходів, які вживаються урядом щодо підтримки IT-індустрії, виробництво в цій галузі в 2015 році становитиме не менш як 10% валового внутрішнього продукту (ВВП).
«Цілком реально, що в 2015 році цей сектор економіки може становити не менш як 10% ВВП», - сказав прем'єр.
Він зазначив, що щороку необхідно забезпечити збільшення робочих місць в IT-індустрії на 35-40%.
М.Азаров доручив міністрові освіти Дмитру Табачнику приділити особливу роль у підготовці вузами фахівців, які працюватимуть у сфері інформаційних технологій. Він підкреслив, що необхідно створювати умови, щоб ці фахівці не покидали Україну в пошуках роботи, а могли працювати всередині країни.
М.Азаров також повідомив, що держзамовлення на навчання фахівців IT-сфери буде збільшено.
Він зазначив, що в результаті розвитку галузі в 2015 році Україні буде необхідно близько 100 тисяч нових фахівців, які працюватимуть у цій сфері.