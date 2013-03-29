У Житомирі зі «спорт барів» міліція винесла майже сотню гральних автоматів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

Гральні заклади працювали в місті під вивісками «спорт бар».

«Там цілодобово пропонувались елітні спиртні напої та працювали гральні автомати, з використанням яких незаконно проводились азартні ігри на гроші», - зазначив начальник відділу Департаменту ДСБЕЗ МВС Олександр Мельникович.

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В результаті вжитих заходів з двох так званих «спорт барів» правоохоронцями вивезено 95 гральних автоматів з купюроприймачами та вилучено грошові кошти, отримані від незаконного бізнесу.

За фактами організації та проведення азартних ігор розпочато кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває та встановлюються організатори незаконного бізнесу.