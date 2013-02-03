У Хмельницькому виявили 23 «одноруких бандити»

Працівники управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Хмельницькій області виявили та вилучили 23 гральних автомати, які функціонували у Хмельницькому всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі по зв’язках з громадськістю УМВС в області, підпільний гральний заклад був облаштований в приміщенні одного з ресторанів міста.

Щоб належним чином задокументувати протиправну діяльність та описати усе вилучене майно, правоохоронцям довелося працювати на місці події понад 12 годин поспіль, зазначили в міліцейському главку.

За фактом незаконної діяльності грального закладу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом».