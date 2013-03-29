У Харкові вкрали обладнання для монтажу фонтанів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, з посиланням на директора СКП «Харківзеленбуд» Миколу Блуда.

З місця зберігання вкрали 531 форсунку, тобто весь запас форсунок, необхідний для роботи фонтанів.

Директор підприємства повідомив, що «Харківзеленбуд» подав заяву до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальну справу й розпочато слідство.

М.Блуд заявив, що ця крадіжка може зірвати запуск фонтанів у Харкові.

Міська влада, зазначили у прес-службі, закликає винних у крадіжці повернути обладнання протягом тижня. У такому випадку винні можуть уникнути відповідальності.