У Харкові вкрали обладнання для монтажу фонтанів
18:01, 29 березня 2013Суспільство
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У Харкові вкрали обладнання, необхідне для монтажу міських фонтанів.
Крадіжка може зірвати запуск фонтанів у Харкові / Фото: В.С.Білецький з Вікіпедії
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, з посиланням на директора СКП «Харківзеленбуд» Миколу Блуда.
З місця зберігання вкрали 531 форсунку, тобто весь запас форсунок, необхідний для роботи фонтанів.
Директор підприємства повідомив, що «Харківзеленбуд» подав заяву до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальну справу й розпочато слідство.
М.Блуд заявив, що ця крадіжка може зірвати запуск фонтанів у Харкові.
Міська влада, зазначили у прес-службі, закликає винних у крадіжці повернути обладнання протягом тижня. У такому випадку винні можуть уникнути відповідальності.
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