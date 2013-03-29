У Києві заборонили рух вантажівок до окремого розпорядження

Про це повідомляє прес-служба міської державної адміністрації.

"У зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов на найближчі дні рішенням Міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій заборонено рух великовантажного транспорту містом з 18 години 29 березня. Заборона діятиме до окремого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ДАІ настійливо рекомендує водіям не виїжджати завтра на власному транспорті.

За прогнозом Гідрометцентру України завтра в північних областях сніг, мокрий сніг, вдень з переходом в дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу і ожеледь.

У Києві вночі та вранці - сильний сніг і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Мокрий сніг та дощ очікується також в західних та Вінницькій областях, вночі на Закарпатті сильні опади.

На решті території без опадів, лише вранці та вдень на Черкащині та Полтавщині - мокрий сніг та дощ. ДАІ України звертається до водіїв з проханням неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними та настійливо рекомендує не виїжджати на власному транспорті під час ускладнення погодних умов.

Тиждень.ua