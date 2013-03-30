Козаки вийшли патрулювати вулиці міста

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

«Створивши організацію, козаки звернулись до начальника Глухівської міліції з пропозицією про надання допомоги в патрулюванні вулиць як повсякденно, так і посиленню патрулів під час проведення свят», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, за інформацією СЗГ УМВС, до складу козацького формування входять робітники двох охоронних агентств. Крім відродження козацьких традицій, одним із своїх головних завдань «Козацтво Запорозьке» бачить охорону громадського порядку.

«Керівництво Глухівського міськвідділу міліції пішло назустріч козакам, досягнувши домовленості щодо надання допомоги правоохоронцям у патрулюванні вулиць міста, а також у забезпеченні порядку під час проведення масових заходів. Графік патрулювання міліціонерів та козаків узгоджений, і вже відбулись перші спільні чергування вулицями міста», - говориться у повідомленні.