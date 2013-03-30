Директор збанкрутив підприємство і продав родичеві "за борги"

Як повідомила УНІАН співробітник штабу управління податкової міліції ДПС України в Сумській області Наталія Шаповал, директор акціонерного товариства, що спеціалізується на обслуговуванні автотранспорту, створив кредиторську заборгованість підприємства. Потім він зареєстрував на свого родича фірму, з якою уклав угоду, згідно з якою до новоствореного суб’єкта господарювання переходило право вимагати повернення боргу акціонерного товариства. Надалі без узгодження з акціонерами зловмисники подали до суду позов про стягнення з підприємства наявної заборгованості. На стадії виконання судового рішення сторони уклали мирову угоду, домовившись частину заборгованості погасити шляхом передачі майна автотранспортного підприємства, яке на той час вже перебувало в податковій заставі.

Серед переданого в рахунок боргу майна виявилася діюча газозаправна станція реальною вартістю близько 10 млн грн, яку при передачі оцінили на суму близько 1 млн грн. Згодом АЗС реалізували одному з київських підприємств за ціною 3 млн грн, не сплативши нічого до бюджету.

Слідчими податкової міліції на цьому тижні порушено кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.