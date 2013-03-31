У Попова відзвітували, що розчистили понад 70% зливоприймачів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, станом на 31 березня працівниками комунальної корпорації «Київавтодор» від снігу очищено 21082 зливоприймальних решіток із 28710, що знаходяться на балансі КК «Київавтодор». Це становить 73% від балансової кількості решіток. Роботи з очищення решти зливоприймачів продовжуються і триватимуть до їхнього повного розчищення, запевнили в міському штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Вони також звертаються до киян з проханням у разі виявлення нерозчищених зливостоків

повідомляти операторам Контактного центру (15-51). Там також цілодобово приймають звернення киян щодо прибирання снігу та роботи громадського транспорту.