Переможець олімпіади «Фінансовий геній» отримав 50 тисяч від ПриватБанку
Переможець шкільної олімпіади «Фінансовий геній» випускник класичної гімназії «Престиж» із м. Рівного Віталій Палюк отримав 50 тисяч гривень від ПриватБанку.
Як передає кореспондент УНІАН, в головному офісі ПриватБанку в Дніпропетровську голова правління банку Олександр Дубілет вручив В.Павлюк сертифікат на 50 тисяч гривень. Він також вручив сертифікат на 10 тисяч гривень за друге місце у фіналі олімпіади Андрію Жураківському з м. Хмельницький.
Також призове місце за результатами проведення «Фінансового генія» присуджено Катерині-Ользі Ковальчук з м. Чернівці. Дівчина отримала сертифікат на відпочинок у Болгарії з 1 по 15 липня. Нагородження переможців всеукраїнської економічної олімпіади відбулося відразу ж після завершення фінального туру, в якому взяли участь 18 школярів, які отримали максимальну кількість балів у першому турі змагань.
За даними організаторів Всеукраїнської економічної олімпіади - ПриватБанку і Міжнародної платіжної системи «MasterCard» - заявки на участь подали більше 1200 випускників шкіл з 200 міст України. Завдання першого інтерактивного туру олімпіади успішно виконали 700 учасників. У фінал вийшли школярі з 14 міст. Фінальний тур олімпіади не був схожий на традиційні шкільні змагання. Учасники змагалися за допомогою ноутбуків і мобільних телефонів. Звичні тести і завдання замінили бізнес-кейси, розроблені топ-менеджерами ПриватБанку. Крім того, учасники фіналісти олімпіади пройшли квест по поверхах офісу «Дельта» командні змагання.
«Ми не очікували, що сьогодні українські школярі так захоплено займаються економікою, фінансами: перша в країні фінансова он-лайн олімпіада залучила понад 1200 учасників. Я був приємно здивований рівнем запитань фінального туру змагань. Скажу, що не всі професійні банкіри змогли б відповісти на всі питання, з якими впоралися школярі ", - зазначив О.Дубілет.« Ми взяли всіх фіналістів «на замітку» і запропонуємо їм стажування у ПриватБанку », - додав представник банку. За його словами, подібні економічні олімпіади серед школярів допомагають ПриватБанку дивитися в майбутнє розвиток економіки і знайомитися з майбутніми співробітниками і клієнтами банку. Як зазначила під час нагородження фіналістів он-лайн олімпіади «Фінансовий геній» директор представництва компанії «MasterCard» Віра Платонова, компанія «MasterCard» дуже багато уваги приділяє проектам підвищення фінансової грамотності в Україні. «Ми дуже раді, що разом з ПриватБанком нам вдалося реалізувати дуже важливий для розвитку України проект. Я впевнена, що для кожного учасника« Фінансового генія »вихід у фінал - велике досягнення зароблене наполегливою працею », - підкреслила В.Платонова.
За словами переможця олімпіади В.Павлюк, він зареєструвався на участь у цих змаганнях в останній день, випадково. Юнак мріє вступити в Національний авіаційний інститут.
Довідка УНІАН.Всеукраінская економічна олімпіада для випускників середніх шкіл« Фінансовий геній »стартувала 1 лютого 2013 і була відкрита для старшокласників будь-яких шкіл в Україні. Протягом чотирьох тижнів через мережу Інтернет конкурсантам необхідно було виконати різні види завдань з економіки, фінансів та банківської справи. Також скласти тести. За загальною сумою набраних балів були визначені фіналісти. Освітня програм ПриватБанку «ЮніорБанк» працює з 2009 року в Україні, Росії, Грузії та Латвії, об'єднує понад 470 тисяч школярів. В рамках проекту ПриватБанк не тільки надає можливість безкоштовного практичного навчання з фінансових послуг для дітей та підлітків, але і підтримує спортивний рух і програму здорового способу життя школярів.
«ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів. На 1 січня 2013 активи банку становили 172 430 000 000 грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113 730 000 000 грн, зобов'язання - 154 130 000 000 грн, кошти клієнтів - 106 340 000 000 грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн. Основними власниками банку на початок 2013 року були Геннадій Боголюбов - 33,83%, Ігор Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.
MasterCard - міжнародна фінансова компанія, яка спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях. Компанія управляє найшвидшою в світі платіжної мережею, що об'єднує більше 20 тисяч фінансових установ в більш ніж 210 країнах і територіях. За підсумками 2012 року кількість карт MasterCard і Maestro у світі зросла на 8% до 1,9 млрд карт, при цьому число транзакцій з використанням платіжних карток зросла на 20%. На ринку України компанія працює з 2006 року. Учасниками платіжної системи MasterCard є більше 100 банків країни. 90% існуючого ринку еквайрингу в Україні обслуговує система MasterCard PayPass.