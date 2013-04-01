Переможець олімпіади «Фінансовий геній» отримав 50 тисяч від ПриватБанку

Як передає кореспондент УНІАН, в головному офісі ПриватБанку в Дніпропетровську голова правління банку Олександр Дубілет вручив В.Павлюк сертифікат на 50 тисяч гривень. Він також вручив сертифікат на 10 тисяч гривень за друге місце у фіналі олімпіади Андрію Жураківському з м. Хмельницький.

Також призове місце за результатами проведення «Фінансового генія» присуджено Катерині-Ользі Ковальчук з м. Чернівці. Дівчина отримала сертифікат на відпочинок у Болгарії з 1 по 15 липня. Нагородження переможців всеукраїнської економічної олімпіади відбулося відразу ж після завершення фінального туру, в якому взяли участь 18 школярів, які отримали максимальну кількість балів у першому турі змагань.

За даними організаторів Всеукраїнської економічної олімпіади - ПриватБанку і Міжнародної платіжної системи «MasterCard» - заявки на участь подали більше 1200 випускників шкіл з 200 міст України. Завдання першого інтерактивного туру олімпіади успішно виконали 700 учасників. У фінал вийшли школярі з 14 міст. Фінальний тур олімпіади не був схожий на традиційні шкільні змагання. Учасники змагалися за допомогою ноутбуків і мобільних телефонів. Звичні тести і завдання замінили бізнес-кейси, розроблені топ-менеджерами ПриватБанку. Крім того, учасники фіналісти олімпіади пройшли квест по поверхах офісу «Дельта» командні змагання.

«Ми не очікували, що сьогодні українські школярі так захоплено займаються економікою, фінансами: перша в країні фінансова он-лайн олімпіада залучила понад 1200 учасників. Я був приємно здивований рівнем запитань фінального туру змагань. Скажу, що не всі професійні банкіри змогли б відповісти на всі питання, з якими впоралися школярі ", - зазначив О.Дубілет.« Ми взяли всіх фіналістів «на замітку» і запропонуємо їм стажування у ПриватБанку », - додав представник банку. За його словами, подібні економічні олімпіади серед школярів допомагають ПриватБанку дивитися в майбутнє розвиток економіки і знайомитися з майбутніми співробітниками і клієнтами банку. Як зазначила під час нагородження фіналістів он-лайн олімпіади «Фінансовий геній» директор представництва компанії «MasterCard» Віра Платонова, компанія «MasterCard» дуже багато уваги приділяє проектам підвищення фінансової грамотності в Україні. «Ми дуже раді, що разом з ПриватБанком нам вдалося реалізувати дуже важливий для розвитку України проект. Я впевнена, що для кожного учасника« Фінансового генія »вихід у фінал - велике досягнення зароблене наполегливою працею », - підкреслила В.Платонова.

За словами переможця олімпіади В.Павлюк, він зареєструвався на участь у цих змаганнях в останній день, випадково. Юнак мріє вступити в Національний авіаційний інститут.

Довідка УНІАН.Всеукраінская економічна олімпіада для випускників середніх шкіл« Фінансовий геній »стартувала 1 лютого 2013 і була відкрита для старшокласників будь-яких шкіл в Україні. Протягом чотирьох тижнів через мережу Інтернет конкурсантам необхідно було виконати різні види завдань з економіки, фінансів та банківської справи. Також скласти тести. За загальною сумою набраних балів були визначені фіналісти. Освітня програм ПриватБанку «ЮніорБанк» працює з 2009 року в Україні, Росії, Грузії та Латвії, об'єднує понад 470 тисяч школярів. В рамках проекту ПриватБанк не тільки надає можливість безкоштовного практичного навчання з фінансових послуг для дітей та підлітків, але і підтримує спортивний рух і програму здорового способу життя школярів.

«ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів. На 1 січня 2013 активи банку становили 172 430 000 000 грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113 730 000 000 грн, зобов'язання - 154 130 000 000 грн, кошти клієнтів - 106 340 000 000 грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн. Основними власниками банку на початок 2013 року були Геннадій Боголюбов - 33,83%, Ігор Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.

MasterCard - міжнародна фінансова компанія, яка спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях. Компанія управляє найшвидшою в світі платіжної мережею, що об'єднує більше 20 тисяч фінансових установ в більш ніж 210 країнах і територіях. За підсумками 2012 року кількість карт MasterCard і Maestro у світі зросла на 8% до 1,9 млрд карт, при цьому число транзакцій з використанням платіжних карток зросла на 20%. На ринку України компанія працює з 2006 року. Учасниками платіжної системи MasterCard є більше 100 банків країни. 90% існуючого ринку еквайрингу в Україні обслуговує система MasterCard PayPass.