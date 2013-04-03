Янукович застерігає від актів наруги на меморіалах загиблим

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Організаційного комітету з підготовки і святкування 70-ї річниці звільнення України від фашистських загарбників і 70-річчя Перемоги у ВВВ.

"Ми зобов'язані забезпечити впорядкування всіх меморіалів і пам'ятників загиблим воїнам, які є практично в усіх населених пунктах країни", - сказав В.Янукович.

За його словами, багато з цих пам'ятників реставруються. "Слід забезпечити їх належний догляд і збереження від руйнування, запобігти від актів наруги і вандалізму", - підкреслив глава держави.

Також В.Янукович вважає, що регіони мають прийняти програми з пошуку і впорядкуванню поховань жертв війни, забезпечивши належне фінансування цих робіт.

Президент звернув увагу учасників оргкомітету на активізацію пошукових робіт, наведення ладу в даній сфері.

"Безумовно, до роботи встановлення імен загиблих і зниклих безвісти необхідно активно залучати учнівську і студентську молодь, громадські і пошукові організації. Це важливо також у контексті посилення патріотичного виховання молодого покоління", - відзначив глава держави.

На його думку, українська молодь має стати активним і безпосереднім учасником заходів щодо підготовки і святкування історичних подій, пов'язаних з перемогою у Великій Вітчизняній війні.