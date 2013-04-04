Янукович: естафета пам'яті пройде всіма регіонами

Про це Президент України Віктор Янукович повідомив під час засідання Організаційного комітету з підготовки і відзначення цієї дати, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми вже вступили в активну фазу святкування 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, і ця естафета стартувала, як вам відомо, в місті Луганську», - сказав Президент, зазначивши, що ініціаторами проведення заходу стали ветеранські організації.

Як повідомив В.Янукович, після Луганщини естафету прийматимуть Харківська, Сумська, Донецька, Полтавська, Київська, Черкаська та Чернігівська області. На його переконання, активну участь у заході мають взяти не лише ветерани, а й представники органів виконавчої влади, молодь, зокрема учні шкіл та студенти.

Крім того, Президент доручив уряду забезпечити підтримку, належне і своєчасне фінансування всіх заходів, передбачених Планом святкування 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні.