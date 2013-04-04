Прихильники Павличенків пікетують Апеляційний суд Києва
Близько 100 молодих людей пікетують Апеляційний суд Києва на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вигукують: “Павличенкам – волю!”, а також тримають плакати із відповідними написами.
Засідання Апеляційного суду столиці з розгляду скарги на вирок Павличенкам розпочнеться об 11.00.
Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під`їзді свого будинку в Києві.
Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.
14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.
Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.
По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.