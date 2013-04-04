Прихильники Павличенків пікетують Апеляційний суд Києва

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вигукують: “Павличенкам – волю!”, а також тримають плакати із відповідними написами.

Засідання Апеляційного суду столиці з розгляду скарги на вирок Павличенкам розпочнеться об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під`їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.