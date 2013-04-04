Пшонка визнав, що міліція застосовує незаконні методи

Зухвалі факти застосування недозволених методів слідства поширені переважно серед працівників органів внутрішніх справ. Про це сьогодні повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час колегії з питань стану прокурорського нагляду за додержанням законодавства про захист конституційних прав затриманих, ув’язнених та засуджених.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, за його словами, «питання насильства та іншого жорстокого поводження стосується усієї правоохоронної системи. Проте, аналіз свідчить, що переважна більшість таких фактів мають місце серед працівників органів міліції».

Як сказав В.Пшонка, вжиті керівництвом відомства (МВД) заходи щодо профілактики, своєчасного реагування та усунення причин цього негативного явища, не дали належних результатів.

«У більшості регіонів не вживаються заходи щодо своєчасного притягнення до відповідальності працівників правоохоронних органів, які застосовують насильство та тортури до підозрюваних і затриманих», - додав генеральний прокурор.

За його словами, надалі однією з причин порушення конституційних прав громадян залишається тяганина при проведенні досудового розслідування.

«Через несвоєчасне прийняття процесуальних рішень ми спостерігаємо збільшення залишку кримінальних проваджень. А у третині проваджень за фактами смерті громадян у службових приміщеннях органів внутрішніх справ та установах пенітенціарної системи досудове розслідування взагалі проводилося слідчими міліції», - сказав В.Пшонка.