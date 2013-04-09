Міліція: шестеро молодих людей, яких знайшли мертвими на Львівщині, отруїлися

За попередніми даними, смерть дівчини та п’ятьох чоловіків у селищі Івано-Франкове на Львівщині могла статися внаслідок отруєння, однак чим саме отруїлися молоді люди буде встановлено після проведення всіх необхідних експертиз.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

„Вже встановлено особи п’ятьох потерпілих – це 17-річна учениця одного з професійних ліцеїв Яворівського району та чоловіки віком 26 років (двоє), 25 років та 36 років. Всі вони – жителі селища Івано-Франкове і не є родичами. Особу ще одного чоловіка, якому на вигляд близько 30 років, встановлюють”, - розповіла С.Добровольська.

Вона також зазначила, що слідів насильницької смерті на тілах загиблих – не виявлено.

За попередніми даними, компанія молодих людей зібралася вчора, 8 квітня, увечері в приватному будинку святкувати якусь подію. Сьогодні, 9 квітня, близько 11.00 їх тіла були виявлені у будинку.

Як зазначило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, „на даний час складно говорити про те, що призвело до смерті шістьох молодих людей – явних ознак отруєння чадним газом чи алкоголем немає. Висновок може дати тільки експертиза”.

Як повідомляв УНІАН, у селищі Івано-Франкове Яворівського району Львівщини в одному з приватних житлових будинків місцевими жителями сьогодні, 9 квітня, вранці були виявлені тіла шістьох молодих людей – п’ятьох чоловіків і дівчини. Правоохоронців повідомили про страшну знахідку місцеві жителі. На місці події працює слідчо-оперативна група.