У Китаї нарахували вже більше 30 хворих новим вірусом пташиного грипу

Про це повідомило в середу управління охороною здоров'я провінції Цзянсу, передає РІА Новости.

За інформацією відомства, захворювання небезпечним вірусом підтверджено у середу у 70-річного жителя міста Усі в провінції Чжецзян. Зараз стан хворого, який відчув нездужання 29 березня, оцінюється як критичний. Другий хворий, 74-річний житель Усі захворів 2 квітня, але точний діагноз лікарям вдалося поставити лише в цю середу.

З хворими останнім часом контактували понад 30 людей, всі вони перебувають під наглядом лікарів. Ще один випадок захворювання виявлено в провінції Чжецзян. Там вірусом грипу H7N9 захворів 65-річний селянин.

Всього у Китаї з урахуванням нових хворих до теперішнього часу виявлено 31 випадок захворювання людини вірусом H7N9. Всі вони поки локалізовані на сході країни: у Шанхаї, в провінції Цзянсу, Чжецзян і Аньхой. Дев'ять хворих померли. Випадків передачі вірусу від людини до людини поки не виявлено. Також не виявлено епідеміологічної зв'язку між усіма випадками захворювань. Немає повідомлень і про випадки масового захворювання на грип H7N9 домашніх птахів.