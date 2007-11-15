British Petroleum знайшла нові запаси газу в Азербайджані

Компанія British Petroleum знайшла нові запаси газу на родовищі Шах-Деніз, яке є найбільшим в Азербайджані. Наскільки великими є нові запаси, поки що невідомо, проте в британській компанії їх оцінюють як "значні". Про це повідомляє агентство AFP.

У BP також повідомили, що на розвідку запасів родовища піде кілька років. Відкриття додаткових ресурсів відбулося в той час, коли виробництво британської компанії почало падати через відсутність ресурсної бази.

Родовище Шах-Деніз є шельфовим і вважається одним з найбільших у світі. Загальні запаси оцінювалися раніше в 1,2 трильйона кубометрів природного газу і 249 мільйонів тонн газового конденсату. Глибина моря в районі родовища - близько 600 метрів.

Розробку родовища очолює BP, проте в консорціум нафтовидобувних компаній, які ведуть діяльність на Шах-Деніз, входять також донька норвезькою Statoil, російської Lukoil, турецької корпорації Turkish Petroleum Overseas Company та кілька інших.

Лента.ру