Табачник: я мріяв про 50 тисяч іноземців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

Він зазначив, що це лише плата за навчання, але ще є плата за проживання, розваги та харчування, тому це є «потужним елементом ВВП».

За словами Д.Табачника, в Україні навчаються понад 60 тисяч іноземних студентів.

“Коли я починав працювати у Міністерстві освіти, то мріяв, щоб в Україні навчались 50 тисяч іноземців. На сьогодні ми практично перетнули цифру 61 тисяча іноземних студентів”, - сказав міністр.

Як сказав Д.Табачник, велика кількість іноземних студентів-контрактників - це представники пострадянських країн. Також активно зростає кількість абітурієнтів з країн Латинської Америки та Азійського регіону.

Крім того, за словами міністра, більше 4 тисяч контрактників приїхали до України з європейських країн.