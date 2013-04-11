У Львові підозрюють, що влада і міліція "кришують" війну проти пам'ятників героям УПА

Правоохоронці підозрюють у руйнуванні пам’ятників провідникам УПА на Львівщині злочинну групу, яка діє на території кількох областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сесії Львівської обласної ради повідомив перший заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області, начальник слідчого управління Василь Кундик, інформуючи депутатів про перебіг розслідування руйнування пам’ятників Степану Бандері, Роману Шухевичу та Євгену Коновальцю.

Він зазначив, що до скоєння цих злочинів може бути причетна організована група, яка також діє в інших областях України.

„Наразі зловмисників не затримано, опитування свідків не надто допомогло в розкритті злочинів”, - зазначив В.Кундик.

У свою чергу депутати Львівської обласної ради розкритикували діяльність міліції щодо розслідування випадків вандалізму на Львівщині. На думку деяких депутатів, міліція не зацікавлена в розкритті цих злочинів, а також „нічого не робить для їх попередження”.

Як зазначив під час пленарного засідання Львівської обласної ради член фракції НРУ Святослав Шеремета, „сьогодні нам оголосили війну. Війну оголосила "п'ята колона" в Україні та сусідня держава. Оголосили війну інформаційну, а тепер ще борються із пам'ятниками. І все це підтримує нинішня влада. Я переконаний, що організована група вандалів, яка в наших західних областях нищить пам'ятники Бандері та Шухевичу, "кришується" правоохоронними органами України і Росії. Пам'ятники нищать колишні правоохоронці чи спецназівці або навіть нинішні. Вони можуть працювати на російську ФСБ".

Він також наголосив, що „потрібно скоординувати роботу Львівської, Івано-Франківської та Рівненської обласних рад, на території яких злочинці нищать пам'ятники нашим героям. Нам в обласній раді потрібно взяти це питання на серйозний контроль і, можливо, навіть створити тимчасову слідчу комісію, щоб правоохоронці раз в тиждень доповідали нам про проведену пошукову роботу”.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 березня у селі Воля-Задеревацька в Стрийському районі Львівської області було пошкоджено меморіальну таблицю та пам’ятник провідникові ОУН Степанові Бандері, а в ніч на 7 березня – барельєф Романові Шухевичу в Білогорщі біля Львова.

У ніч на 7 квітня у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району вандали зруйнували пам’ятник С.Бандері, в селі Гордині Самбірського району було зруйновано пам'ятник Євгену Коновальцю та С.Бандері також у місті Моршині невідомі розбили «Стелу Героїв» з барельєфами героїв УПА Романа Шухевича, Є.Коновальця та С.Бандери.

У ГУ МВС України у Львівській області повідомляють, що на місця події виїжджали правоохоронці, розслідуються всі обставини руйнування пам’ятників.