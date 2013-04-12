У Коростишеві через жахливу дорогу до людей не хоче їхати «швидка»
08:57, 12 квітня 2013Суспільство
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Заручниками поганої дороги стали жителі міста Коростишева на Житомирщині.
Люди погрожують перекрити вулицю / Кадр : ТСН
На місцевій дорозі - ями в метр завглибшки. Через такий стан дороги до людей не хоче їхати ні "швидка", ні таксі. На узбіччі, де ями закінчуються, розпочинаються гори граніту. Їх насипали з місцевого гранітообробного підприємства, повідомляє ТСН.
У міській раді визнають, що дорога жахлива, а вулиця – аварійна. Ремонт запланували, але оплатити його нікому.
Жителі аварійної вулиці заявили, що якщо найближчими днями не закидають ями, дорогу перекриють. За їхніми словами, по ній все одно ні їздити, ні ходити неможливо.
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