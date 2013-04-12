Королева оперної сцени святкує 80-річний ювілей

Королева оперної сцени, володарка найзнаменитішого в світі сопрано, Монсеррат Кабальє відзначає 80-річний ювілей. Вона народилася в 1933 році в Барселоні. А в 1965-му про неї дізнався весь світ. Міжнародну славу співачці принесла партія Лукреції Борджіа в однойменній опері. Тоді вона замінила американську виконавицю, яка захворіла. Нью-Йоркський «Карнегі-хол» аплодував М.Кабальє 20 хвилин, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У першу чергу Монсератт Кабальє відома своєю технікою бельканто. Однак у 80-ті співачка вийшла за рамки оперного мистецтва і записала альбом разом з солістом групи Queen Фредді Мерк'юрі.

Серед кращих ролей М.Кабальє - головні партії в операх «Тоска», «Саломея», «Марія Стюарт». Всього в її скарбничці 125 оперних партій і вона продовжує виступати. А також займається благодійністю. Монсеррат Кабальє є послом доброї волі ЮНЕСКО і почесним послом ООН.