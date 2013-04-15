На завтра опадів синоптики не прогнозують

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 квітня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та Приазов'ї 15-20 м/с, в Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 25-30 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°; в Криму вночі 4-9°, вдень 10-15°.

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У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°.

У столиці без опадів. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 16-18°.