У Запоріжжі евакуйовують школу - шукають бомбу

Як повідомили УНІАН в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, повідомлення про те, що в будівлю загальноосвітньої школи №96 м. Запоріжжя закладено вибуховий пристрій надійшло в міліцію сьогодні, 15 квітня, близько 14.15 від невідомого.

«Той, хто телефонував, повідомив, що в будівлю школи закладено вибуховий пристрій і, не назвавшись, відключився», - повідомили в міліції.

На місце події виїхали фахівці вибухотехничної служби, бійці спецпідрозділу «Кобра», співробітники міліції і медики.

Наразі в школі проводиться евакуація учнів і педагогів, а також обстеження приміщення на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.