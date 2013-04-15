У Запоріжжі евакуйовують школу - шукають бомбу
15:23, 15 квітня 2013Суспільство
707 0
У запорізькій школі шукають вибухівку.
Як повідомили УНІАН в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, повідомлення про те, що в будівлю загальноосвітньої школи №96 м. Запоріжжя закладено вибуховий пристрій надійшло в міліцію сьогодні, 15 квітня, близько 14.15 від невідомого.
«Той, хто телефонував, повідомив, що в будівлю школи закладено вибуховий пристрій і, не назвавшись, відключився», - повідомили в міліції.
На місце події виїхали фахівці вибухотехничної служби, бійці спецпідрозділу «Кобра», співробітники міліції і медики.
Наразі в школі проводиться евакуація учнів і педагогів, а також обстеження приміщення на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter