В Одесі розслідують факт забруднення водоканалом Чорного моря

Одеська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері почала кримінальне провадження за фактом забруднення водоканалом Чорного моря 21 тис. куб. м фекалій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

За даними прес-служби, за результатами перевірки законності скидання з каналізаційно-насосної станції 15 квітня в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального злочину посадовими особами філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс». Попередня кваліфікація виробництва - ч.2 ст.364, ч.2 ст.243 КК України (зловживання владою або службовим становищем; забруднення моря).

Розслідування - на контролі прокуратури Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня прес-служба прокуратури Одеської області повідомила про скидання фекалій в Чорне море, що призвело до збитку навколишньому середовищу більше, ніж на 53 млн гривень. За даними прес-служби, до прокуратури Одеської області надійшли матеріали Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря про факт самовільного скидання в акваторію моря, в районі пляжу Аркадія, неочищених каналізаційних стоків.

Встановлено, що під час виконання робіт з реалізації проекту «Реконструкція магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування Одеси», без отримання відповідних дозволів філія «Інфоксводоканал» відключила каналізаційно-насосну станцію і провела спорожнення напірного колектора.

Крім того, на період проведення монтажних робіт неочищені каналізаційні стоки надходили безпосередньо в акваторію Чорного моря. Всього район пляжу Аркадія потрапило 21 тис. куб. метрів стоків, що призвело до забруднення поверхневих вод.

Згідно з інформацією прес-служби, проект «Реконструкція магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування Одеси» отримав позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза» від 18 жовтня 2012 і затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 3 грудня 2012-го. Вищевказані роботи проводилися для врізання перекладеної ділянки магістральної частини водовідведення в діючий трубопровід на підставі листа заступника мера Одеси від 4 березня 2013 і протокольного рішення засідання штабу з контролю за реалізацією проекту.

«Інфоксоводоканал» забезпечує подачу води і водовідведення в м.Одесі.