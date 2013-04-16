Топ-5 найдорожчих квартир у Донецьку

За даними порталу, за 900 тис. дол. продається 5-кімнатна квартира на вул. Маяковського площею 220 кв. м з дизайнерським ремонтом.

На другому місці п'ятірки найдорожчих квартир Донецька - дворівнева квартира на пр. 25-річчя Червоної армії вартістю 800 тис. дол. Квартира розташована в будинку клубного типу із закритою територією, що охороняється.

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Третю позицію займає 2-рівнева квартира в пер. Орешкова за 800 тис. дол. У шестикімнатній квартирі загальною площею 253 кв. м встановлено камін на дровах, а також є сауна.

На четвертому місці пентхаус у пер. Орешкова вартістю 750 тис. дол. Загальна площа 4-кімнатної квартири з двома санвузлами, вбиральнею, сауною і зимовим садом становить 200 кв. м. У вартість також входить гараж у дворі на три автомобілі.

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Замикає п'ятірку пентхаус на вул. Постишева за 700 тис. дол. Площа квартири становить 219 кв. м. В ній три санвузли, балкон, зроблено дизайнерський ремонт. Ціна включає паркомісце в підземному паркінгу будинку.