«Укроборонпром» проведе нараду з питань виплати боргів підприємства

У нараді очікується участь керівництва концерну, Міністерства оборони, Харківської обласної адміністрації, а також підприємств області, які знаходяться на балансі Міноборони, повідомляє прес-служба ХОДА.

«У нас зі структури боргу станом на 1 квітня 56,4 млн. грн. - це борг державних підприємств. З них 40,7 млн. грн. - це борг «Укроборонпрому». Це більше, ніж дві третини. Тому я вважаю, що по тим проблемам, які пов'язані з Міністерством оборони, нам необхідно провести спільну нараду за участю представників Міноборони, «Укроборонпрому», обласної адміністрації та підприємств», - сказав голова області.

Довідка. ДК "Укроборонопром" створений відповідно до Указів Президента України від 9.12.2010 №1085/2010 і від 28.12.2010 №1245/2010, Постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1221 і від 31.08.2011 №993. Головна мета ДК «Укроборонпром» – ефективне державне управління оборонно-промисловим комплексом України та підвищення ефективності діяльності підприємств Концерну.

На момент створення Концерну, до його складу входило 7 підприємств (ДК "Укрспецекспорт" та її дочірні підприємства).