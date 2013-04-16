МЗС намагається зв'язатися з 6 українськими учасниками марафону в Бостоні

Про це УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

«Враховуючи різницю в часі, протягом сьогоднішнього дня наші дипломати будуть зв'язуватися з ними, щоб дізнатися, як вони себе почувають», - сказав він.

Є.Перебійніс ще раз підтвердив, що на даний час українців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок вибухів у Бостоні.

Учасник Бостонського марафону Андрій Оністрат на своїй сторінці в мережі Facebook написав: «Пішов з місця вибуху за 9 хвилин до події. Чекав Валю. Зрозумів, що вона закінчила і я розминувся з нею. Доля!».

Як повідомлялося, 15 квітня два вибухи з інтервалом у 12 секунд прогриміли у Бостоні під час міжнародного марафону. Загинули троє людей, постраждали 144, стан 17 з яких оцінюється як критичний.