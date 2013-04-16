Таліби заявили про непричетність до бостонських терактів

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву офіційного представника пакистанських талібів Ехсанулла Ехсана (Ehsanullah Ehsan), передає РІА Новости.

"Ми не пов'язані з цими вибухами. У нас є переконання нападати на американців і їхніх союзників, але ми не пов'язані з цією атакою", - сказав Ехсан.

Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в ніч на вівторок в Бостоні під час міжнародного марафону. За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної.

Загинули 3 і поранено більше 140 осіб. Влада США визнали подію терактом. Розслідування взяли під контроль ФБР. Ці вибухи стали найбільшою терористичною акцією на території США за останні 11,5 років. Як повідомило раніше ФБР, мотиви злочинців поки не встановлені, ситуація залишається нестабільною.