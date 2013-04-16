На Тернопільщині обвалилася вежа Червоногородського замку

Як повідомив кореспонденту УНІАН сільський голова Іван Безушко, обвал правої вежі виявили на минулих вихідних.



«Вздовж вежі тягнулася широка тріщина, сантиметрів 10, роками на це ніхто не звертав уваги, не ставили маячків, щоб подивитися, чи не просідає конструкція, не проводили консерваційних робіт. Ми ж не могли опікуватися цією пам’яткою, оскільки у 2002 році облдержадміністрація руїни Червоногородського замку передала у власність Тернопільській єпархії УАПЦ. Але вони виявились неефективними власниками, за пам’яткою не доглядали», – каже І. Безушко.

За його словами, причиною обвалу могло стати просідання землі, зумовлене затяжними дощами.

У свою чергу начальник відділу містобудування та охорони пам’яток обласного управління архітектури Ярослав Пелехатий підтвердив кореспонденту УНІАН, що пам’ятку місцевого значення – руїни Червоногородського замку – справді роками не реконструювали.

«Щоб провести реконструкцію, треба отримати дозвіл, а для цього необхідно мати чимало документів. Один із них – право на землю, на якій розташований об’єкт. Заліщицька райрада постійно блокує питання виділення УАПЦ земельної ділянки для експлуатації та догляду за отриманим об’єктом. На скільки мені відомо, єпархія була готова поводити роботи, піднімала це питання, однак через відсутність необхідних документів роками так нічого і не робилося», – зазначив Я. Пелехатий.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році в Бережанах через замерзання та розмерзання будівельних сумішей, якими за часів Речі Посполитої проводилась консервація частини Бережанського замку, обвалилася стіна замку ХVI ст.

Довідка УНІАН. Червоногородський замок розташований на пагорбі посеред глибокої котловини ріки Джурин в урочищі Червоне поблизу села Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

Замок було збудовано на початку ХVIІ ст. з розгалуженою системою підземних ходів. Він був суттєво зруйнований під час набігів турків. У 1778 р. руїни, що складалися з двох башт та елементів стін, купив польський князь Понінський і перебудував усе на палац.

Під час Другої світової війни палац було зруйновано, залишилися лише частини стін та дві готичні вежі.