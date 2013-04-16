ЗМІ: У психдиспансерах над пацієнтами жорстоко знущаються

16:27, 16 квітня 2013
Суспільство
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У психоневрологічних диспансерах над пацієнтами жорстоко знущаються. Журналістам вдалось зняти на відео унікальні кадри, які свідчать про жахливі умови утримання хворих.

Лікарі за відносно невеликі гроші здатні здорову людину зробити психом, пишуть ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на сюжет програми "Гроші", а також додає відео.

Так, журналістам вдалось зняти на відео унікальні кадри, які свідчать про жахливі умови утримання хворих. «Зокрема, в Київській психоневрологічній лікарні №1 утримуються не лише важкохворі, але й цілком здорові люди. Проте до них ставляться гірше, ніж до тварин», - йдеться у повідомленні.

За словами однієї із співробітниць установи, «лікування абсолютно ніякого немає», «пацієнтам не дають води, їжі», «більшість з голодуючих змушена буквально красти хліб, щоб хоч якось прогодуватися».

«Тричі на день тільки одна ячна крупа. Дається чай несолодкий. Але в смертній палаті чай часто не дають, тому що уникають, щоб вони не ходили до туалету», - зазначила працівниця медзакладу.

«Водночас, у медзакладі процвітає корупція. Лікарі за відносно невеликі гроші здатні здорову людину зробити психом», - йдеться у повідомленні.

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