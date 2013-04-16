Експерт: В Україні зростає споживча активність населення

В економіці України чітко окреслилися позитивні тенденції, зазначила директор департаменту макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в ході інтерв'ю телеканалу. До них експерт віднесла, перш за все, динамічне зростання внутрішнього попиту. За словами Наталії Горшкової, ця позитивна тенденція, що залежить виключно від внутрішніх чинників, спостерігається як протягом минулого року, так і на початку цього. При цьому високими темпами зростає споживча активність населення.

«Причин тут декілька: по-перше, в економіці України зберігається не перший рік цінова і курсова стабільність. У таких умовах зростає споживча активність населення. По-друге, уряд планомірно підвищує соціальні стандарти - і в минулому році, і в цьому, ми маємо дуже високий темп зростання реальної заробітної плати. Наприклад, за 2 місяці цього року реальна зарплата зросла на 9,6%, природно, це теж позитивно впливає на підвищення купівельної спроможності населення», - зазначила Наталія Горшкова.

Свідченням зростаючого попиту населення є швидкі темпи зростання роздрібної торгівлі: за 2 місяці він склав 14,8%, що співставно з цифрами минулого року.

«На сьогодні драйвером розвитку економіки України є зростання внутрішнього попиту населення. І це позитивно позначається і на розвитку, і на структурі економіки. У нас сьогодні зростає дуже високими темпами харчова промисловість - за 2 місяці ми маємо 6,3% зростання. Зростає виробництво в сільському господарстві: за перший квартал - 5,8% зростання сільгосппродукції, і це в першу чергу тваринництво. Тому роль цих секторів у розвитку економіки збільшується. Відбувається поступова реструктуризація та збільшення частки внутрішньо орієнтованих галузей », - пояснила директор департаменту Мінекономрозвитку.