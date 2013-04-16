У Черкасах прокуратура підозрює чиновника в розбазарюванні землі

Прокуратура Черкаської області підозрює одного з керівників управління містобудування та архітектури Черкаського міськвиконкому в перевищенні службових повноважень внаслідок чого 2,3 га міської землі вартістю понад 2,5 млн грн перейшло в приватну власність.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, слідчим управлінням прокуратури області цього тижня вручено письмову підозру одному із керівників управління містобудування та архітектури Черкаського міськвиконкому. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 ККУ (Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Установлено, що посадовець, перевищуючи свої службові повноваження, підписав та видав позитивні висновки до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в Черкасах у мікрорайоні "Соснівка", загальною площею 2,3 га вартістю понад 2,5 млн грн. Наразі досудове розслідування триває.