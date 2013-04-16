У «Борисполі» затримано китаянку із 40 кг бурштину
40 кг бурштину виявили сьогодні в аеропорту «Бориспіль» співробітники Державної прикордонної служби та митники у 41-річної громадянки Китаю.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Інформацію про можливе перевезення бурштину прикордонники отримали завчасно і були готові до затримання, зазначається в повідомленні. Жінку виявили серед пасажирів, які прямували до Пекіну транзитом через Москву.
Прикордонники відразу ініціювали проведення спільного разом з працівниками митниці огляду речей жінки на наявність у неї заборонених до вивезення предметів. Каміння пасажирка поклала до свого багажу.
За даними прес-служби, сама китаянка пояснила, що вона намагалась доставити бурштин до себе на батьківщину і в подальшому зробити із нього ювелірні вироби.
Наразі каміння відправлено на експертизу, встановлюється його вартість.