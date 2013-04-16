У «Борисполі» затримано китаянку із 40 кг бурштину

19:19, 16 квітня 2013
Суспільство
859 0

40 кг бурштину виявили сьогодні в аеропорту «Бориспіль» співробітники Державної прикордонної служби та митники у 41-річної громадянки Китаю.

Каміння відправлено на експертизу, встановлюється його вартість

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Інформацію про можливе перевезення бурштину прикордонники отримали завчасно і були готові до затримання, зазначається в повідомленні. Жінку виявили серед пасажирів, які прямували до Пекіну транзитом через Москву.

Прикордонники відразу ініціювали проведення спільного разом з працівниками митниці огляду речей жінки на наявність у неї заборонених до вивезення предметів. Каміння пасажирка поклала до свого багажу.

За даними прес-служби, сама китаянка пояснила, що вона намагалась доставити бурштин до себе на батьківщину і в подальшому зробити із нього ювелірні вироби.

Наразі каміння відправлено на експертизу, встановлюється його вартість.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter