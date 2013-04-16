У Мінську суд відхилив скаргу українських активісток

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

«16 квітня в Мінському міськсуді розглядалася касаційна скарга двох громадянок України, затриманих у Мінську під час Дня волі 24 березня. На наступний день, 25 берещня, Ю.Грищук та Ю.Сливінську суд Радянського району Мінська звинуватив у непокорі законним вимогам співробітників міліції і покарав арештом на одну добу», повідомляє ПЦ «Вясна».

Через день в міграційній службі їм повернули паспорти і дівчата поїхали додому.

«Суддівська колегія Мінського міськсуду, вивчивши матеріали справи, не знайшла підстав для скасування переднього вироку, тому скарга українок залишена без задоволення в повному обсязі», - зазначають білоруські правозахисники.

Довідка УНІАН. День волі щороку відзначається демократичною громадськістю Білорусі. Він приурочений до дати проголошення Білоруської народної республіки (25 березня 1918 року).