У Мінську суд відхилив скаргу українських активісток

22:58, 16 квітня 2013
Суспільство
537 0

Мінський міський суд відхилив касаційну скаргу українських активісток «Національного альянсу» Юлії Грищук та Юлії Сливінської.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

«16 квітня в Мінському міськсуді розглядалася касаційна скарга двох громадянок України, затриманих у Мінську під час Дня волі 24 березня. На наступний день, 25 берещня, Ю.Грищук та Ю.Сливінську суд Радянського району Мінська звинуватив у непокорі законним вимогам співробітників міліції і покарав арештом на одну добу», повідомляє ПЦ «Вясна».

Через день в міграційній службі їм повернули паспорти і дівчата поїхали додому.

«Суддівська колегія Мінського міськсуду, вивчивши матеріали справи, не знайшла підстав для скасування переднього вироку, тому скарга українок залишена без задоволення в повному обсязі», - зазначають білоруські правозахисники.

Довідка УНІАН. День волі щороку відзначається демократичною громадськістю Білорусі. Він приурочений до дати проголошення Білоруської народної республіки (25 березня 1918 року).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter