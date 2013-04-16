Проміжні вибори до Сумської облради не відбулися за браком грошей

Як повідомили УНІАН в ОВК, таке рішення було ухвалене на засіданні комісії вчора, 15 квітня.

У рішенні комісії зазначається, що вибори не відбулися через позицію облради, яка не виділила на їх проведення необхідні кошти в сумі 3,3 млн грн.

«Обласна виборча комісія, зі свого боку, виконала всі необхідні процедури і ухвалила всі рішення, передбачені законом», — заявив голова комісії Олег Самойлов.

Згідно з законом про вибори, ОВК може розглянути пропозицію про призначення нової дати проміжних виборів до облради через 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, проміжні вибори до Сумської обласної ради були призначені на неділю, 14 квітня, оскільки у виборчому окрузі №14 (м. Конотоп і Конотопський район) депутат Анатолій Вербовик влітку 2012 р. загинув в автокатастрофі, а депутат по округу №40 (Ковпаковський район м. Суми) Володимир Шульга став народним депутатом України.

Для участі у виборах було зареєстровано 9 кандидатів в депутати.

Начальник головного фінуправління Сумської облдержадміністрації Євген Южаков повідомив, що перший раз від виборчкому надійшла пропозиція про виділення 1 млн 800 тис. грн на проведення проміжних виборів, кінцева сума – 3 млн 200 тис. грн. Облрада мала розглянути це питання на черговій сесії, але на сесію це питання навіть не було винесене. В інтерв'ю УНІАН заступник голови Сумської облради Валерій Толбатов розповів, що в бюджеті області відсутні кошти для проведення проміжних виборів.

За інформацією начальника головного фінансового управління Сумської облдержадміністрації Євгена Южакова, питання фінансування виборчого процесу може порушуватися лише у разі перевиконання обласного бюджету, не раніше, ніж через півроку.

ОВК і представники об'єднаної опозиції тричі подавали судові позови до Сумського адміністративного суду з метою добитися виділення коштів на проведення виборів, проте суд тричі відмовив у задоволенні позовів.