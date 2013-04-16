Мінфін ліквідує лотерейний ринок

За даними журналу Forbes, найближчим часом ринок лотерей обсягом у 4 млрд гривень має припинити своє існування.

На ринку лотерей працюють три приватних оператори - "М.С.Л.", "Патріот" і УНЛ. Ліцензія є й у державного «Ощадбанку», але він нею не користується. Видання зауважує, що проблема приватників, які займаються лотереями, полягає в тому, що термін дії ліцензій у них закінчився, а Міністерство фінансів, який видає такі дозволи, подовжувати їх не збирається.

Як зазначає видання, в лютому уряд вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає введення мораторію на видачу нових ліцензій. Під документом стоїть підпис міністра фінансів Юрія Колобова. Обгрунтування: лотереї - це різновид азартних ігор, заборонених як клас влітку 2009 року.

"Закон про держлотереї дає можливість приватним операторам лотерей залучати громадян до участі в азартних іграх під виглядом державних лотерей", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У законі про бюджет на 2013 рік передбачено, що доходи казни від проведення лотерей в 2013 році скоротяться мінімум у 270 разів.