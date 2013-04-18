Боржник убив бізнесмена, який вимагав з нього 200 доларів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, чоловік позичив у підприємця з Бережан 200 доларів, однак довший час не віддавав заборговане. Відтак підприємець почався часто навідуватися до боржника з вимогою повернути позичене.

У лютому минулого року бізнесмен з братом вкотре приїхали за коштами, однак вдома застали лише родичів. З ними вкотре переговорили про необхідність повернути борг, після чого поїхали.

Коли боржник повернувся додому, рідні стали скаржитися, що їм вже набридли візити бережанського бізнесмена і щоб він вирішив цю проблему. Розгніваний чоловік взяв мисливську рушницю, догнав на трасі автомобіль підприємця, перепинив його і убив бізнесмена, який сидів за кермом. Його брат, який під час обстрілу встиг сховатися, викликав правоохоронців, які оперативно затримали вбивцю.

Щодо нього було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Рішенням суду з підсудного стягнуто на користь дружини загиблого 7,7 тис. грн матеріальної та 150 тис. грн моральної шкоди.