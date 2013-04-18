Міндоходів спростить перетин кордону для автобусів із туристами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Спрощення будуть впроваджені в пунктах пропуску, реконструйованих до Євро-2012, і стосуватимуться, перш за все, організованих груп туристів, які мандрують автобусами. Реверсними смугами можливий як в'їзд в країну, так і виїзд – залежно від необхідності, а це, безумовно, скоротить час проходження держкордону і скоротить черги на кордоні», - повідомили у Міндоходів.

При цьому в міністерстві запропонували туристичним компаніям заздалегідь подавати інформацію про заплановані маршрути як туристів, так і офіційних делегацій для того, щоб митні органи встигли підготувати смуги руху і максимально скоротити термін проходження митних процедур.

«Транспортні засоби, на яких туристи проїжджатимуть через кордон, митники перевірять в першу чергу», - сказали в Міндоходів і зазначили, що на період сезонного зростання туристичного потоку кількість інспекторів буде збільшена.